Hastanede bir poliklinik daha hizmete başladı

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 6 yıl önce kurulan Diyabetik Ayak Kliniği bünyesinde yeni bir hizmet sunulmaya başlandı.

Konu ile ilgili Hastane’den yapılan açıklamaya göre; “Gerek hastanemizde yatarak tedavi görmekte olan gerek evde sağlık hizmetlerince takip ve tedavileri düzenlenmekte olan gerekse çevre il ve ilçe hastanelerinden ihtiyacı olan hastalara , özellikle de yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hastalara hizmet amacı ile hastanemiz bünyesinde Kronik Yara Takip ve Tedavi Birimi oluşturulmuştur.Takip eden süreçte Sağlık Bakanlığımızca yayınlanan genelge uyarınca oluşturulması planlanan Kronik Yara Birimi’nin gerekli şartları da gözetilerek gerekli düzenlemeler yapılmış ve akabinde hastanemiz, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından gerekli incelemeye tabi tutularak Kronik Yara Ünitesi olarak tescil edilmiştir. Bu kapsamda hizmet vermekte olan birimimiz artık müstakil bir poliklinik birimine kavuşarak ayaktan başvuran hastalara da hizmet vermeye başlamıştır.” denildi

Yeni oluşturulan Kronik Yara Polikliniği bünyesinde Diyabete bağlı ayak yaraları , damar hastalıklarına bağlı ülserler, basınç yaraları, diğer nedenli iyileşmeyen yaralar uzman ekip tarafından belirlenen program dahilinde izlenerek gerekli tedavileri bu birimde güncel yaklaşımlar çerçevesinde uygulanacak.