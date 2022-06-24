Sağlık Bakanlığı ekiplerince 16-17 Haziran tarihlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan denetimde hastaneye 99 puan verildi.

Sağlık Bakanlığı ekiplerince 16-17 Haziran tarihlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2022 yılı kalite denetimi tamamlandı.

Denetim kapsamında tüm birim ve bölümlerde Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kalite standartları çerçevesinde tıbbi hizmetlerin sunumu, çeşitliliği, hizmet kalitesi, sağlık-bakım ve otelcilik hizmetleri, destek hizmetleri, idari ve mali hizmetler, hasta ve çalışan güvenliği, tesis güvenliği, tıbbi dokümantasyon başta olmak üzere kurumsal kalite uygunluğu araştırıldı.

Denetim sonucunda bakanlık ekiplerince hastaneye 99 kalite puanı verildi. Bu kapsamda hastanenin aldığı puan nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir; "Değerli çalışma arkadaşlarım; bakanlığımız ekiplerince gerçekleştirilen kalite denetiminde hastanemiz kalite puanı 99,06 olarak belirlenmiştir. Bu başarılı sonucun elde edilmesinde katkısı bulunan bütün değerli çalışma arkadaşlarıma özveri ve gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022, 19:26