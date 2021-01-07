Hastaneye kalp ve damar uzmanı

FATİH BATTAR

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı.

PROF. DR ERTEKİN UTKU ÜNAL KİMDİR?

1978 yılında Sakarya’da doğdu. 1996 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olarak aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimine başladı. 2002 yılında Tıp Fakültesi’nden mezun olarak yine aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucuyla Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde asistanlık eğitimine başladı. 2009 yılında ihtisasını tamamlayarak 2009-2010 yılları içerisinde askerlik görevini Van Asker Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak tamamladı.

Ardından Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Başasistan kadrosuna geçti. 2014 yılında Doçentlik unvanı almaya hak kazandıktan sonra halen Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Tüm erişkin kalp cerrahisi operasyonlarının uygulanmasında görev almaktadır. Özel ilgi alanları arasında aort cerrahisi (anevrizma ve diseksiyonlar), aort kapak tamiri, küçük kesilerden yapılan girişimler, kalp destek cihazları ve transplantasyon cerrahisi bulunmaktadır.

Aynı zamanda Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Nakli Ekibi’nde çalışmaktadır. Ayrıca Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nin uluslararası seçkin indekslerce (SCI-E) taranan dergisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi’nde Yardımcı Editör olarak çalışmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 17:53