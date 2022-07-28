Hayvanların azalması vakaları artırdı

Son günlerde keneden ölüm vakaları arttı. Kırın Kongo Kanamalı Ateşi’nin en çok görüldüğü illerden biri olan Çorum’da ise bu yıl 3 kişi keneden hayatını kaybetti.

Uzmanlara göre, doğada hayvan sayısı azalınca keneler konak bulamıyor, yaşamak için insanlara yöneliyor. Sıcaklıklar daha da artarsa keneler her yere yayılabilir.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre sıcak havaların arttırmasıyla birlikte kene ısırıkları artıyor. Buna bağlı olarak Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı bunla birlikte de ölümler çoğalıyor.

KENE VE YOL AÇTIĞI HASTALIK NEDİR? KENEDEN NASIL KORUNURUZ?

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan: Hastalığı buluştıran keneler Kuzey Anadolu Bölgesini boylu boyunca geçen Kelkit Vadisi'nde yerleşmiş şehirlerde görülüyor. Erzurum, Erzincan, Tokat, Çorum gibi iller bu vadi üzerinde yer alıyor. Ancak İstanbul ve Ege gibi bu hastalığın görülmediği yerlerde dikkat etmemiz gerek. Çünkü keneler başka hastalıklara da yol açıyor. Hastalık bazen hasta hayvanlara dokunmakla, onların tükürüğü ya da idrarı gibi vücut sıvılarına temas etmekle de bulaşabiliyor.

Genellikle ilkbahar sonu, yaz ayları ve sonbaharın başında insanların sıcak havada doğaya çıktığı, orman kenarlarında piknik yaptığı ya da hayvanlarını otlattığı dönemde vakalar artıyor. Sıcaklıkların artması ve iklimlerin değişmesiyle beraber keneler de farklı bölgelere adapte olmaya başladı. O yüzden Türkiye'de son yıllarda özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla kenelerin yayılım alanı değişmeye başladı ve arttı. Bu da diğer bölgelere sıçramaya başlamasına yol açtı. Bazı hayvanların doğal alanlarının tükenmesi ve bizim doğadaki hayvanları yok etmemiz de insanların hedef haline gelmesine yol açıyor. Kenelerin konak olarak insanları seçmeye başlamasına yol açıyor.

PANTOLON PAÇASINA ÇORAP GEÇİRİN

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir: Mesire alanlarına gidildiğinde mutlaka açık renk giysiler giyin. Vücutta açık alan bırakmayın. Mümkünse pantolon giyip çorabınızı üzerine çekin. Piknik sonrası eve gittiğinizde mutlaka aile bireyleri birbirine vücut muayenesi yapsın. Bir ben gibi görünüyorlar. Eğer keneyi evde kendileri çıkaracaklarsa gövdesinden bir cımbızla tutup vida gibi çevirerek yumuşak bir şekilde çıkarsınlar. Kişiler bu konuda kendini ehil hissetmiyorsa bir sağlık merkezine başvursunlar.