İlk aşılar geldi

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Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında sevkiyatı gerçekleştirilen ilk aşıların Çorum’a ulaştığı öğrenildi.

Türkiye’nin Çin’den satın aldığı Coronavac aşısının yurt çapındaki dağıtımı sürüyor. Birkaç gün önce Çorum’a ulaşan aşıların, Sağlık Müdürlüğü tarafından teslim alındığı bildirildi.

Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen aşının Türkiye’deki testlerinin devam ettiğini hatırlatan uzmanlar, Sağlık Bakanlığı onayının ardından aşılama çalışmalarının başlayacağını kaydettiler.

Edinilen bilgilere göre, Çorum’a ulaşan ilk aşıların sağlık çalışanlarına uygulanacağı, ardından risk tablosundaki diğer grupların aşılanmaya devam edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde kamuoyuna detaylı açıklamaların yapılacağı da ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 19:50