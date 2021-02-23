Kalp hastalığı olan ve Covid 19 geçiren buraya başvurmalı

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu, dünyada ve Türkiye’de Covid-19 pandemisi nedeniyle bu hastalığı geçirmiş olan kişilerin kardiyovasküler hastalık riskleri arttığını, solunum sıkıntıları, aktivite sırasında performans düşüklüğü şikayetleri gözlendiğini belirterek, “Bu süreçte bizde Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesi olarak kalp damar problemi olup Covid 19 hastalığı geçirenlerin kapasitelerini arttırmak ve egzersiz amacıyla rehabilitasyon hizmeti vermeye başlamış bulunmaktayız. Kalp hastalığı olan ve Covid-19 geçiren hastalarımızın ünitemize başvurmalarını önermekteyiz” dedi.

Covid 19 hastalığı geçirenlerin kapasitelerini arttırmak ve egzersiz amacıyla rehabilitasyon hizmeti vermeye başladıklarını belirten Karavelioğlu; Kardiyak Rehabilitasyon Ünitemiz kardiyovasküler hastalığı olan, kalp krizi sonrası stent takılan, bypass ameliyatı olan, Perifer Arter Hastalığı (ayak damar tıkanıklıkları), hipertansiyon ve ritim bozukluğu,kalp yetmezliği olan hastalara Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet vermektedir. Ünitemize başvuran hastalara, haftanın beş günü kalp ve akciğer kapasitelerini artırmak, kalp damarlarını güçlendirmek amacıylarehabilitasyon uygulanır. Alanında uzman ekibimizle birlikte güvenli egzersiz, hasta takip, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Burada rutin kardiyoloji testleri yapılmaktadır. EKG, kan tahlilleri, tansiyon ve ritim holterkardiyopulmoneregzersiz testi, yağ kas analizi ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Sonuçlara göre kişiye özel egzersiz programı oluşturulur.” ifadelerini kullandı.

Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesi olarak 15 kondisyon bisikleti, 2 yürüme bandı, 1 kol ergometresi, 4 ağırlık istasyonu,2 twestve plates araçları ile zenginleştirilmiş bir ünite olarak 5 yıldır Çorum'da hizmet verdiklerini aktaran Karavelioğlu; “Kardiyak Rehabilitasyon egzersiz süresince kalp ritimi ve tansiyon takibi, uzman ekip tarafından bilgisayar sistemi üzerinde (kablosuz EKG)hastaya takılan özel bir kemer aracılığıyla yapılmaktadır. Rehabilitasyon süresince hastaların kardiyak performanslarına göre egzersiz program ve ilaç tedavileri yapılır ve kontrol programına alınır. Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesi olarak kalbinizin attığı her yerde biz varız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 23:46