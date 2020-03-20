Korona testleri Çorum'da yapılacak

EROL TAŞKAN

Korona virüsü için yapılacak testler Pazartesi gününden itibaren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılmaya başlanacak. Ocak ayında açılışı yapılan Moleküler Mikrobiyoloji ve Tüberküloz (PCR) Laboratuvarı örnek lobaratuvar seçilirken, hastane hizmet ve yetkinliği de referans olarak kabul edildiği öğrenildi.

Tetkiklerin Samsun'da yapılacağı açıklamasının üzerinde bir kaç gün geçmeden verilen bu karar, Çorum'da korona teşhisi konusunda hız ve zaman kazanımı sağlarken, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu başarısını çevre illerin de hizmetine sunacak.

Türkiye genelinde 7'si İstanbul'da olmak üzere toplam 18 hastanede yapılabilen korona testlerinin listesinde yer alan Çorum pek çok büyükşehir hastanesini bile geride bıraktı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona salgını ile ilgili Türkiye'nin verdiği mücadele herkes tarafından örnek gösterilirken, sınırlarımız içerisinde de Çorum'un örnek gösterilip korona testleri yapabilecek seviyede olması, hastane yönetiminin vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

VATANDAŞA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Sağlık çalışanlarının can siperane verdiği mücadeleye destek olmak görevi en çok da Çorumlular'a düşüyor.

Çok zor süreçten geçtiğimiz şu günlerde, sağlık çalışanları başta olmak üzere ortaya konan tüm tedbirlerin harfiyyen desteklenmesi için hastane, alışveriş merkezleri gibi toplu yerlerden uzak durup, evde kalmaya özen gösterilmeli, ne kadar az temas o kadar az hasta ve ölüm demek anlamına geldiğini asla unutmamalıyız.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 12:55