Op. Dr. Uğur Abakay Elitpark’ta

Çorum halkına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Özel Elitpark Hastanesi, doktor kadrosunu tecrübeli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Abakay ile daha da güçlendirdi.

Op. Dr. Uğur Abakay, Elitpark Hastanesi’nde guatr ameliyatı, reflü ameliyatı, mide balonu, bariatrik cerrahi (tüp mide) ameliyatı, PEG (perkütan endoskopik gastrostomi) mideden beslenme tüpü, safra kesesi ameliyatı, kasık fıtığı ve göbek fıtığı ameliyatları, karaciğer ve dalak ameliyatları, hemoroid, kıl dönmesi ameliyatlarını gerçekleştirecek.

UĞUR ABAKAY KİMDİR?

1975 yılında Sungurlu’da doğan Uğur Abakay, ilk, orta ve lise öğrenimini Sungurlu’da tamamladı. Tıp Fakültesi eğitimini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamlayarak genel cerrahi uzmanı oldu. Kıdemli asistanlık döneminde Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesinden PEG sertifikası aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Abakay, Sungurlu Cezaevi, Sungurlu Özel Uzman Tıp Polikliniği, Çorum Özel Hastanesi Acil Servisi, Sinop Devlet Hastanesi ve Niksar Devlet Hastanelerinde görev yaptı. (Haber Merkezi)