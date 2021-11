Özel Elitpark Hastanesi’ne tecrübeli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Teknik, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve Çorum halkına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Özel Elitpark Hastanesi doktor kadrosunu tecrübeli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.Remzi Can Fakıoğlu ile daha da güçlendirdi.

1987 yılında Çorum’da doğan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Remzi Can Fakıoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Çorum’da tamamladı. Tıp fakültesi eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzmanlığını tamamlayarak Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldu.

Evli ve bir çocuk babası olan Fakıoğlu Çorum Devlet Hastanesi, Batman Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. Uzmanlık eğitimi ve sonrasındaki süreçler içerisinde artroplasti, spor yaralanmaları, pediatrik ortopedi, ileri travmatoloji cerrahi kurslar dahil bir çok kurs ile ulusal ve uluslararası kongrelere aktif olarak katıldı.

Op.Dr. Remzi Can Fakıoğlu ortopedi ve travmatoloji alanında her türlü ameliyatı başarılı bir şekilde yapmakta. Fakıoğlu üst ve alt ekstremite travmaya bağlı her türlü kemik kırıkları ve acil müdahaleleri, omurga ağrıları, siyatik, topuk dikeni, omuz ve diz eklemlerindeki bağ ve kas yaralanmaları, menisküs yırtıkları tanı ve tedavileri başta olmak üzere tüm ortopedik rahatsızlıklarda Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde tedavileri yapılabiliyor. Fakıoğlu, diz, kalça ve omuz artroplasti (eklem protezi) ameliyatları, sinir sıkışma(karpal ve kubital tünel sendromu) ameliyatları, ön çapraz bağ tamirleri, omuz sıkışma sendromu, dizde kıkırdak hasarlarının güncel yöntemlerle tedavisi, PRP, el cerrahisi, pediatrik ortopedi, kırık ameliyatları artık Çorum Özel Elitpark Hastanesi bünyesinde yapılabilecek. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021, 10:41