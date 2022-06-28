Özel Elitpark Hastanesi’ne yeni Kadın Doğum Uzmanı

Teknik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve Çorum halkına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Özel Elitpark Hastanesi doktor kadrosunu tecrübeli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op Dr. Seher Arslan Çatar ile daha da güçlendirdi.

Alanında oldukça deneyimli ve başarılı olan Opr. Dr. Seher Arslan Çatar, gebelik takibi, normal doğum, sezaryen, sezaryen sonrası normal doğum, ağrısız (epidural) doğum jinekolojik hastalıklar ve operasyonlar, laparoskopik ameliyatlar, ürogenital ameliyatlar, infertilite (kısırlık) tedavisi, alanlarında Özel Elitpark Hastanesinde Çorum halkına hizmet verecek.

SEHER ARSLAN ÇATAR KİMDİR?

Opr. Dr. Seher Arslan Çatar, 1975 yılında Sivas’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden başarıyla mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Halk Sağlığı alanlarında uzmanlıkları var.

Görev yaptığı merkezler: 1999-2001 Şarkışla Sağlık Ocağı, Sivas 2001-2006 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas 2006-2011 İl Sağlık Müdürlüğü. Çorum 2011-2012 T.C Sağlık Bakanlığı, Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) ve Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Ankara. 2012-2016 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tokat. 2016-2017 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. 2017-2018 Devlet Hastanesi, Tokat. 2018-2020 Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum. 2020-2021 Nijer -Türkiye Dostluk Hastanesi, Niamey, Njer. 2021-2022 Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum. 2022 yılı Şubat ayı itibariyle Çorum Özel Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Yabancı dil olarak İngilizce ve Almanca bilmekte. Evli ve iki çocuk annesidir. (Haber Merkezi)