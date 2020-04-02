Özel Hastane'de Dahiliye'ye taze kan

Çorum Özel Hastanesi güçlü uzman hekim kadrosuna bir yenisini ekledi.

Çorum Özel Hastanesi, İç Hastalıkları (Dahiliye) kadrosuna Uzm. Dr. Cihat Coşkun’u ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümü hastanemiz ve Çorum için önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümü için Uzm. Dr. Cihat Coşkun'u kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili; "İç Hastalıkları (Dahiliye) Bölümünde 3 hekimle halkımıza hizmet veriyoruz. Kadromuzda Uzm. Dr. Ayfer Cerit, Uzm. Dr. Zühal Gülsüm Şimşek ve Uzm. Dr. Cihat Coşkun olmak üzere deneyimli ve alanında uzman hekimlerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır. Alanlarında uzman, deneyimli ve halkımız tarafından tercih edilen hekim kadromuzla Çorum halkına olduğu kadar çevre il ve ilçelerden gelen hastalarımıza da kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vermekteyiz. ’’ diye konuştu.

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Cihat Coşkun, Çorum Özel Hastanesi’nde tüm hemşehrilerine hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Coikun, hemşehrilerimin ve halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Uzm. Dr. Cihat Coşkun kimdir?

1990 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğan Uzm. Dr. Cihat Coşkun , İlk-orta öğrenimini Alaca’da tamamlamıştır. Lise öğrenimini Çorum Fen Lisesinde tamamlamıştır. 2007 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi eğitimine başlayan Coşkun , 2013 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları bölümünü kazanmış ve 2018 yılında İhtisasını tamamlamıştır. 2018-2020 yılları arasında Çorum Alaca Devlet Hastanesi’nde çalışmıştır. 2020 yılı itibariyle Çorum Özel Hastanesinde çalışmaya başlamıştır. Alanında oldukça başarılı bir hekim olan Coşkun, Diyabet (Şeker Hastalığı), Tansiyon Hastalıkları, Solunum Yolu Enfeksiyonları, Romatizmal Hastalıklar, Tiroid Hastalıkları, Kansızlık ve Kan Hastalıkları, Hipofiz Bezi Hastalıkları, Karın ve Mide Ağrısı, Vitamin eksiklikleri ve tedavileri alanlarında uzmanlaşmıştır. Coşkun evli ve bir çocuk sahibidir.



Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 13:24