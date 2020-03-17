Özel Hastane’de Koronavirüs tedbiri

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, hastanenin tüm alanlarının Koronavirüs kapsamında hergün dezenfekte edildiğini söyledi.

Başhekim Bilgili, “Hastanemizde tüm temas alanları, polikliniklerimiz, ortak kullanım alanları vb. onaylı kimyasallarla düzenli olarak temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. Değerli hastalarımızın ve personellerimizin sağlığını önemsiyor, gerekli eğitimler ile bilinçlendiriliyor, tüm önlemleri değerli hastalarımız için hassasiyetle sunuyoruz." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 19:36