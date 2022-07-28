Prof. Dr. Baykam’dan ‘test yaptırın’ çağrısı

FATİH BATTAR

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stand kurularak sarı balon ve sarı kartonla Hepatit’e dikkat çekildi.

Kurulan stand ile vatandaşlara Hepatit hastalığı ile ilgili bilgilendirici broşür dağıtılarak, hastalığa karşı bilinçlendirildi.

Program kapsamında bir basın açıklaması yapan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, ileri evrelere ulaşmadan belirti göstermeyen Hepatit hastalığının tespit edilmesi için test yaptırın çağrısında bulundu.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü ile asıl hedefin, ulusal ve uluslararası alanda hepatit hastalığı hakkında toplumu bilgilendirmek, farkındalığı artırmak, koruyucu önlemlere dikkat çekmek ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirerek gelecekte viral hepatitleri insanlığı tehdit eden hastalıklar listesinden silmek olduğunu belirten Baykam, hepatit virüslerinin toplum sağlığını tehdit eden çok önemli risk faktörleri olduğuna dikkat çekti.

Siroz, karaciğer yetmezliği, ölümcül karaciğer kanseri gibi hastalıklara neden olan hepatit virüslerinin milyonlarca insanın hayatını tehdit ettiğini belirten Baykam; “Sorunun önemli bir kısmı da hastalığın aslında kişilerde ilk başladığı dönemde burgu vermemesi. Burgu vermediği için de kişinin hastalığının farkında olamayır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü de 28 Temmuz’u Dünya Hepatit Günü ilan ederek, bütün halkı duyarlandırmaya, bilgilendirmeye çalışıyor. Hepatit B, aşı ile önlebilen bir hastalık. Ülkemizde de aşı uygulamaları başarıyla yürütülüyor.Bu açıdan Hepatit B’nin ilk etapta korunması sağlanıyor ancak Hepatit C’nin aşısı yok. O nedenle bulaşı ile ilgili önlemler almak gerekiyor. Hepatit B ve Hepatit C özellikle kan, vücut sıvıları, cinsel temasla, doğum sırasında annenin bebeğe bulaştırmasıyla bulaşabilen hastalıklar. Bu nedenle Hepatit B’ye aşı uygulanırken, Hepatit C’nin tespiti daha önemli hale geliyor. Özellikle damar içi ilaç bağımlıları, hemodiyaliz hastaları gibi hastalar ve 90’lı yılların öncesinde kan nakli yapılmış kişiler Hepatit C durumlarını öğrenmeliler. Eğer pozitiflik söz konusu ise tedavisi mümkün olduğu için enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmalılar. dedi



