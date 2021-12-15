Sağlık çalışanlarından iş bırakma eylemi

FATİH BATTAR

Sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle Çorum’da da iş bırakma eylemi yaptı.

İş bırakma eylemi gerçekleştiren Çorum Tabip Odası, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde toplandı.

Hastanede bir basın açıklaması yapan Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak; “Sivil Toplum Örgütleri hekimlerin özlük haklarını savunmak üzere bugün çeşitli eylem planları açıklamış ve hükümetimizden isteklerini dile getirmişlerdir. Çorum Tabip Odası olarak biz de hekimlerin sorunlarını dile getirmek amacıyla bu basın açıklamasını yapıyor ve bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz.” dedi

Başta ağır çalışma şartları, giderek artan bir şekilde sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmamız, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın itibarının bilinçsiz uygulamalarla zedelenmesi, yapılan yerli yersiz şikayetlerle ve açılan davalarla yıpratılmamız, çalışmamız karşılığında hak ettiğimiz geliri kazanamamız ve emeklilik dönemindeki yüksek ücret kayıpları; yarınlara güvenle bakmamıza engel olmaktadır.’ diyen Azak; “Özlük haklarımızın; eğitim ve meslek hayatımız boyunca sahip olduğumuz niteliklerle ve üstlendiğimiz sorumluluklarla orantısız şekilde düşük olması meslektaşlarımızda derin üzüntü oluşturmaktadır. Yakın zamanda hekimler açısından önemli kazanımlar sağlayan yasa açıklandıktan sonra gelen tepkiler üzerine tüm kamu sağlık çalışanlarını kapsayacak bir şekilde genişletilmesi amacıyla geri çakilmiştir. Açıklanan iyileştirmelerin hekimlere verilmeden geri çekilmesi bizlerde gönül kırgınlığına sebep olmuştur. Çorum Tabip Odası olarak meslektaşlarımızın tepkilerine hak veriyor, onların sesi olmakta ve haklarını savunmakta asla çekimser kalmayacağımızı ilan ediyoruz.” şeklinde konuştu

Hekimler olarak taleplerini açıklayan Azak, şunları söyledi;

Özlük haklarımızla ilgili bu düzenlemenin ne zaman sonuçlanacağının açıklanmasını ve ivedilikle uygulamaya konulmasını istiyor ve bunların gerçekleşmesinin çalışma barışının zedelenmemesi için çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Hekimlerin çalışma koşullarının mutlaka iyileştirilmesini, hastalara yeterli muayene süresinin ayrılmasını, çalışma sürelerinin daha verimli hale gelmesinin sağlanmasını istiyoruz. Hekimler ayrılmaz bir bütünün birbirlerini tamamlayan parçalarıdır. Hekimlere verilen hakların ve iyileştirmelerin aile hekimleri de dahil olmak üzere tüm hekimlere ayırt edilmeksizin verilmesini istiyoruz. Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilerek, cezaya dayalı değil yardımlaşmaya dayalı koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak, birinci basamak sağlık örgütlenmesinin yeniden planlanmasını istiyoruz. Tıp fakültelerinde geleceğimizi aydınlatacak olan genç hekim namzetlerinin eğitimlerinin, hekimlik vasfına yaraşır ve nitelikli olmasını ve asistan hekimlerin emeklerinin karşılığını aldığı , çekirdek eğitim müfredatına uygun, nitelikli uzmanlık eğitimi almasını istiyoruz. Hekimlerimizin covid -19 başta olmak üzere meslek kaynaklı tüm viral, kimyasal, ışıma vs. etkisi ile oluşabilecek tüm hastalıklara karşı, kendilerini ve ailelerini tam koruyucu- kapsayıcı ve yıpranma paylarımızı da içeren geniş bir meslek hastalıkları yasası istiyoruz. Yıllardır ülkemizde yaşanan sağlıkta şiddetin kapanmayan yaralarını sarmak ve iyileştirmek için, şiddeti yapanlara sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmanın önlenmesi gibi etkin şekilde, cezaların artırıldığı yeni bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istiyoruz. Malpraktis tazminatlarına karşı hekimi güvence altına alan gerçekçi sigorta sisteminin tesisinin ivedilikle sağlanarak mesleğimizin icra edilmesini engelleyen malpraktis baskısının hekimin üzerinden kaldırılmasını istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz ve emekli olduğumuzda da kimseye muhtaç olmayacağımız, bu durumda bir çok meslek grubu ile eşit maaş alabileceğimiz 7200 ek gösterge ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz.”