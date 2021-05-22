Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Sağlık Ocağı’ açıklaması

FATİH BATTAR

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü geçtiğimiz gün gazetemizde çıkan ‘Sağlık Ocağı ile Sağlık Müdürlüğü Mahkemelik Oldu’ başlıklı haberimize ilişkin bir açıklama yayınladı.

İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, müdürlüğün aile sağlığı merkezine tahsis edebilecek bir bina imkanı olmadığını ve aile hekimlerine yer tahsis etme veya hizmet verilecek yer gösterme zorunluluğu bulunmadığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Aile Hekimliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince aile sağlığı merkezinin hizmet vereceği binanın aile hekimlerince bulunması ve hazırlanması gerektiğini ifade ederek; “Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu binaya yapılan deprem analizi sonucu göçme durumunda, deprem riskli bina" olarak gelmiş, yıkılıp yeniden yapılmasının uygun olacağı bildirilmiştir. Aile hekimliği uygulama yönetmeliği 25. Maddesinde "Aile hekimleri, bu Yönetmelikteki asgari fiziki şartları haiz, öncelikle Bakanlık, Kurum veya bağlı kuruluşlara ait sağlık hizmeti vermek amacıyla yapılan veya müdürlükçe bu amaçla kiralanan binalarda hizmet verirler. Bu imkânın sağlanamaması halinde müdürlüğün onayı ile uygun standartlara sahip bölgedeki diğer mekânlarda da hizmet verebilirler." denilmektedir. Müdürlüğümüzce aile sağlığı merkezine tahsis edilebilecek bir bina imkânı bulunmamakta birlikte, Müdürlüğümüzün aile hekimlerine yer tahsis etme veya hizmet verilecek yer gösterme zorunluluğu bulunmamaktadır. Aile Hekimliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince aile sağlığı merkezinin hizmet vereceği binanın aile hekimlerince bulunması ve hazırlanması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Hatırlanacağı üzere 2016 yılında Sağlık Yapıları Değerlendirme Komisyonunca yapılan denetimlerde, ihtiyaca uygun olmadığı belirlenerek Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi’nin yıkımına karar verilmişti. Bölgede 30 bin kişiye hizmet verdiklerini belirten aile hekimleri ise Sağlık Müdürlüğü’nün bölgede kendilerine yer tahsis edene kadar binayı boşaltmayacaklarını açıklamış ve konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkeme aile hekimlerini haklı bulurken, Sağlık Müdürlüğü ise müdürlüğün aile sağlığı merkezine tahsis edebilecek bir bina imkanı olmadığını ve aile hekimlerine yer tahsis etme veya hizmet verilecek yer gösterme zorunluluğu bulunmadığını açıklayarak Aile Sağlığı Merkezi’ne bir kez daha ihtarname gönderdi.