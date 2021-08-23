SMA hastası Tuğkan bebeğe destek kermesi

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da SMA hastası 10 aylık Tuğkan Uraz bebek için bağışçıların da desteğiyle ailesi tarafından kermes düzenlendi. Kermesin tüm geliri ile yapılacak bağışlar, Tuğkan Uraz’ın tedavi masraflraı için açılan hesaba yatırılacak.

Gomşu Yöresel Lezzetler(AK Parti Çorum İl Başkanlığı yanı) açılan el ürünlerin sergilendiği ve yiyeceklerin satıldığı kermes 30 Ağustos tarihine kadar açık kalacak.

Kermeste bilgi veren Tuğkan Uraz’ın teyzesi Fadime Topaktaş, bebeğin yaşayabilmesi için 2,5 milyon dolarlık gen tedavisinin yapılması gerektiğini belirterek, tüm Çorumlulardan destek beklediklerini söyledi.

Kampanya için Valilik’ten de izin aldıklarını aktaran Fadime Topaktaş, Tuğkan Uraz bebek için yardım yapmak isteyen vatandaşların baba Coşkun Özkıdık adına şu iban numalarına para yatırmaları gerektiğini ifade etti:

“TR İBAN: TR 92 0013 4000 0046 5077 4000 02

Euro İBAN: TR 81 0013 4000 0046 5077 4000 06

Dolar İBAN: TR 81 0013 4000 0046 5077 4000 05.”

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 15:51