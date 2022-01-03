‘Süt dişleri azı dişlerin rehberidir’

EROL TAŞKAN

Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı, çocukların diş sağlığına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Süt dişlerinin daimi azı dişlerin sağlıklı oluşumunda çok büyük bir öneme sahip olduğuna işaret eden Ayşe Gizem Kayı, süt dişlerinin korunmasında önemli bir rol oynayan fissür tedavisi hakkında aileleri bilgilendirdi.

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Adil Kayışoğlu İş Merkezi Kat:1 No:30/3 adresinde hizmet veren Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı, fissür örtücü yöntemiyle süt dişleri üzerinde bulunan girintilerin çürümeye karşı korumak amacıyla kaplanmasının, çocukların ilerleyen yaşında daimi azı dişleri açısından kıymetli bir tedbir olduğunu hatırlattı.

Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı, diş bakımı ve önleyici tedbirlerin çocukluk döneminden itibaren titiz bir takip altında olması gerektiğine işaret ettiği bilgilendirme açıklamasında şunları dile getirdi; “Fissür örtücü uygulaması, dişlerin çiğneyici yüzeyindeki girinti ve çıkıntıların kapatılarak, çürük oluşumunun önüne geçmek için yapılan koruyucu (konservatif) bir işlemdir. Süt azı dişleri ve 6 yaş civarı çıkan daimi azı dişlerin korunması esasına dayanır. Çürük ve ilerleyen zamanla diş kaybının önüne geçmek bakımından önemli bir tedavidir. Süt dişleri, çıkacak olan daimi dişler için bir rehber görevi görür. Çok erken kaybedilen süt dişlerinin yerine gelecek olan daimi dişler yolunu bulamadığı için gömülü kalma eğilimindedir. Bu nedenle çürük oluşmadan dişi korumaya almak önemlidir. Diş kaybı durumunda yer tutucu yapılarak diş boşluğu korunmalıdır.”