Tahlil sonuçlarına erişim sorunu çözüldü

RECEP MEBET

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) aracılığıyla alınan kan tahlillerinin sonuçlarına erişimde yaşanan geçici aksamanın giderildiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Aile Hekimleri ve hastaların şikayetine neden olan sistemsel problemin çözüldüğü öğrenildi.

ASM’lerde alınan kan tahlillerinin Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Laboratuvarı’nda incelendikten sonra internet üzerinden erişilebilen bir programa yüklendiğini belirten yetkililer, sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydettiler.