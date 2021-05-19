Tıbbi sekreterler LÖSEV'li minik yüreklere dokundu

İşçi Statüsünde Veri Giriş Personeli olarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Öz Sağlık-İş Sendika Üyesi Tıbbi Sekreterler tarafından 10 gün önce "İyilik Yürekte Başlar" diyerek Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) yönelik başlattıkları bağış kampanyası ile hasta binlerce minik yüreklere dokunmak için iyilikte yarıştılar.

Ramazan Bayramı öncesi bir kaç gönüllü tıbbi sekreterin girişimleri ile düzenlenen bağış kampanyasında iyilik hareketinin iyileştirici gücü etrafında "Sokağa Çıkmak Yasak Ama Hayırlarımızla Binlerce Hasta Meleklerin Yüreklerine Girmek Serbest" olduğunu belirterek bir araya gelen tıbbi sekreterler binlerce küçük yetim veya hasta kahramanların onurlarına değil yüreklerine dokunmak istediklerini söylediler.

Kimi zaman başlarının okşanmasında kimi zaman da hastalıklarının tedavileri için bir damla da olsa katılımla yüzlerini güldürmeye ve hikâyelerini mutlu son ile bitirmeye vesile olmak için örnek bir davranışta bulunan tıbbi sekreterler, kısa süre içerisinde düzenledikleri bağış kampanyasında her bir kuruşun bir servet değerinde olduğuna dikkat çektiler. 3 bin liranın üzerinde bağış yapıldığını ve bu tür yardım kampanyalarının önümüzdeki günlerde de düzenleyerek yardıma muhtaç yüreklere dokunmaya ve iyiliğin iyileştirici gücü etrafında toplanmaya devam edeceklerini de ayrıca sözlerine eklediler.