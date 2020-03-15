Tıp Bayramı’nı böyle kutladılar

Çorum Özel Elitpark Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nı pasta keserek kutladı.

Hastanede gerçekleştirilen kutlamada konuşan Özel Elitpark Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Duyar, “İnsan yaşamını her şeyin üstünde tutan hekim arkadaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım.” dedi.

‘Önce insan önce sağlık’ prensibini benimseyen bir kadroya sahip ve çalışanların gösterdiği gayret ve özveri ile bugünlere başarı ile gelindiğini ifade eden Op. Dr. Mehmet Duyar, hastane olarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice 14 Mart'lar geçirmeyi diledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 20:20