Tıp camiası baloda buluştu

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum Tabip Odası ev sahipliğinde ‘Tıp Balosu’ düzenlendi.

Anitta Otel’de düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler, Çorum Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Tıp Fakültesi öğrencileri, doktorlar ve diş hekimleri katıldı.

Covid 19 pandemisi nedeniyle şehit olan Uzm. Dr. Ahmet Özsakarya ile Aile Hekimi Dr. Şerafettin Boyacı ve görevi başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının anısına düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile gecenin açılış konuşmasını Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak yaptı.

14 Mart Tıp Bayramı hekimlerin kahramanlığının simgesi olduğunu belirten Azak; “Tıp mesleğinin çatı kuruluşu olan Tabip Odası olarak zor günler geçirmemize rağmen 14 Mart Tıp Bayramının ruhuna uygun bir şekilde hekimlik mesleğinden de bahsetmek istiyorum. Gece gündüz demeden ve çoğu zamanda kendi sorunlarını düşünmeden, başvuran hastaların derdine derman olmaya çalışan sağlık çalışanları ve özellikle bu işin merkezinde olan hekimler gerçekten zor bir görevi icra ediyorlar. Yoğun çalışma gerektiren bir fakülte eğitiminden sonra mecburi hizmet, sonra uzmanlık eğitimi, sonra gene mecburi hizmet, sonra belki yandal eğitimi ve uzun bir süreç tamamlanıyor. Meslekte çalışırken de eğitim ve kendini yenileme hiç bitmiyor, sürekli devam ediyor. Bu eğitimleri almış arkadaşımız yoğun bir tempoda çalışmaya başlıyor. Şiddet, Pandemi şartları, nöbetteki zorluklar, hak ettiği ücreti alamama, gerekli iyileştirilmelerin yapılmaması neticesinde birçoğumuzda çalışma şevkinin kırılması ve tükenmişlik sendromu başgöstermektedir.” dedi

Çorum Tabip Odası olarak sorunlarını ve hükümetten beklentilerini açıklayan Azak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“İlk olarak sağlıkta şiddet konusuna değinmek istiyorum. ‘Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası’nın’ daha etkin ve caydırıcı olmasını diliyoruz. Sağlıkçıya Şiddet suçunun katalog suçlar arasına alınıp daha büyük cezalar içereceği yöndeki yapılan çalışmaları destekliyor ve ivedilikle hayata geçmesini diliyoruz. Şiddeti yapanlara sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmanın belli bir süre önlenmesinin de etkili olacağını düşünüyoruz. İkinci olarak aile hekimi, hastane çalışanı ve idareciler gibi hiç bir ayrım gözetmeksizin tüm hekimlerin ücretlerinde iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Alınan maaşlarda artış, ek göstergenin 7200 yapılması, sabit ek ödemede ve nöbet ücretlerinde artış, döner sermayelerde artış, aile hekimlerinin cari ödemelerinde artış ve sağlık tazminatlarında artış gibi iyileştirmelerle hak ettiğimiz ücreti almak istiyoruz. Tüm sağlık kurumlarında çalışma şartlarında mevcut olan sorunların giderilmesini bekliyoruz. Özellikle iş yükünün fazlalığı, çok yüksek poliklinik sayıları ve döner sermaye eşitsizliği gibi konular üzerinde durulmalıdır. Sadece hasta memnuniyetini düşünen ve hizmet veren memnuniyetini göz ardı eden bir sistemin yeniden gözden geçirilmesi , çalışma şartlarının düzeltilmesi ve çalışanların da memnun edilmesini gerekmektedir. İnşallah bu konularda da iyi yönde gelişmeler olur.

Hekimlerimizin covid -19 başta olmak üzere meslek kaynaklı tüm viral, kimyasal, ışıma vs. etkisi ile oluşabilecek tüm hastalıklara karşı, kendilerini ve ailelerini tam koruyucu- kapsayıcı ve yıpranma paylarımızı da içeren geniş bir meslek hastalıkları yasası istiyoruz. Malpraktis tazminatlarına karşı hekimi güvence altına alan gerçekçi sigorta sisteminin tesisinin ivedilikle sağlanarak mesleğimizin icra edilmesini engelleyen malpraktis baskısının hekimin üzerinden kaldırılmasını istiyoruz. Tıp fakültemizde geleceğimizi aydınlatacak olan genç hekim namzetlerinin eğitimlerinin niteliklerinin artırılmasını ve Fakültemiz için büyük sorun olan Morfoloji Bina sorunu ve öğretim görevlisi kadro yetersizliğinin çözümünü bekliyoruz. Bu konularda fakülte yönetimimizin ve üniversitemizin çalışmalarını destekliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Asistan hekimlerin emeklerinin karşılığını aldığı , çekirdek eğitim müfredatına uygun, nitelikli uzmanlık eğitimi almasını istiyoruz. Asistan arkadaşlarımızın sorunlarının çözülmesi için idarecilerimizden ekstra destek istiyoruz. Emeklilerimizin büyük zorluklar içinde ve neredeyse hepsi geçimlerini sağlayabilmek için emekli olduktan sonra ikinci bir iş yapıyorlar. Emekli maaşlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapılmasını bekliyoruz. Emekli olduğumuzda ne yapacağız diye düşünmekten kurtulmak istiyoruz.”

Konuşmaların ardından meslekte 40 yılı dolduran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Uzm. Dr. Erol Uysal, Uzm. Dr C. Haluk Özalp ve Dr. Ali Güler’e ‘Teşekkür Belgesi’ takdim edildi.

2018-2020 döneminde Çorum Tabip Odası Başkanlığı yağan Doç. Dr. Çağatay Çağlar’a gösterdiği üstün hizmetler ve İstanbul Marmara Üniversitesi’nde göreve başlaması nedeniyle plaket takdim edilirken, Çorum’da ‘Yılın Doktoru’ seçilen Prof Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş‘a ‘Teşekkür Belgesi’ni Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş’ın elinden aldı.

Programda ayrıca geceye sponsor olan Turkuaz Evler ve İntegral Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sabur, Kerman Mobilya Sahibi Gökhan Kerman, Anitta Hotel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan ve BİYOİST ”Biyoistatistik danışmanlık, Eğitim, araştırma ve yazılım hizmetleri” kurucusu Doç. Dr. Emre Demir’e de Teşekkür plaketi verildi.

Gecede ayrıca Turkuaz Evler ve İntegral Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sabur’un katkılarıyla bir çekiliş gerçekleştirilerek çeşitli hediyeler ve ilgili firmalardan yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek 50 bin TL’lik indirim çeki sahiplerini buldu.

Serkan Sabur hekimlerin tıp bayramını kutladıktan sonra misafirler Samsun’dan gelen sanatçı Deniz Soydan ve ekibinin harika müzik ziyafetiyle gönüllerince eğlendiler.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 18:32