Türk Böbrek Vakfı'ndan okul kantini uyarısı

M.BURAK YALÇIN

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, obez hastalarının yarısından fazlasının çocuk olduğunu belirterek, “Çocuk çağındaki obezite ile mücadele etmek isteniyorsa okul kantinlerinde 'okul gıdası' logolu ürünlerin satışına dair düzenleme bir an evvel uygulamaya konulmalı” dedi.

Türk Böbrek Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul öğrencilerine “Sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerileri” konulu eğitim verildi.

19 Mayıs İlkokulu’nda gerçekleşen eğitime İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Eğitimde konuşma yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 84 milyonun yaklaşık 3 milyonunun üçüncü derecede obez olduğunu söyledi.

‘OBEZ NÜFUSUN YÜZDE 60’I ÇOCUK’

Sağlıklı beslenme konusunda okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine eğitimler verdiklerini belirten Timur Erk, “Ne yazık ki obez nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı çocuk. Daha vahimi, yılda yüzde 8 artış görülüyor. Buna 'dur' demek gerekiyordu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç bakan bir araya geldi ve bir konuda anlaşma yaptı. O da okul gıdası logosu. Uygulamaya göre kantinlerde sadece bu logoya sahip ürünlerin satışı olacaktı, salgın nedeniyle iki yıl ertelendi” dedi.

‘YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, FAKAT UYGULAMA HALA YOK’

Uygulamanın 7 Eylül'de yürürlüğe girdiğini aktaran Erk, “Yürürlüğe girse de uygulama hala yok. Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Çocuk çağındaki obezite ile mücadele etmek isteniyorsa okul kantinlerinde 'okul gıdası' logolu ürünlerin satışına dair düzenleme bir an evvel uygulamaya konulmalı” diye konuştu.

’10 YILDIR SAĞLIKLI BESLENME EĞİTİMİ VERİYORUZ’

Türk Böbrek Vakfı olarak 10 yıldır 7-12 yaş grubu öğrencilere böbrek sağlığını korumak için sağlıklı beslenme eğitimi verdiklerini ve 28. duraklarının Çorum olduğunu ifade eden Erk, konuşmasında şunları söyledi: “Eğitimlerimizde böbrek sağlığını korumak açısından sağlıklı beslenme konusuna eğiliyoruz. Sağlıklı beslenme önemli bir konu ve bunun belli başlı paydaşları var. Bu paydaşların başında tuz geliyor. Türkiye'de tuz tüketimi, yetişkin başına günlük 18 gram civarındaydı. Sağlık Bakanlığının dirayetli tutumuyla 12 gram seviyesine ulaştık ancak Dünya Sağlık Örgütünün önerisi 6 gram. Bu seviyeye inmek için mücadele ediyoruz. Şeker tüketiminde 150 gram yetişkin başı günlük tüketimi 10 senede 10 gram düşürebildik, 50 grama kadar inmemiz lazım. Yani 13 küp şeker. Trans yağların, nişasta bazlı şekerin obeziteye etkilerini anlatıyoruz. Eğitimin 10 dakikasını da çocuklar için eğlence haline getiriyoruz.”

Türk Böbrek Vakfı renal diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da eğitimde öğrencilere böbreğin insan yaşamı açısından önemi ve börek sağlığını etkileyen hususlar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

KODEK: BU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullak Kodek de eğitimin çok önemli olduğuna değinerek, “Türk Böbrek Vakfı Başkanına teşekkür ediyorum. Kendisi bu işe gönül vermiş. İlimizde bu farkındalığın oluşması adına ne yapılması gerekiyorsa elimden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.