Ultrason Kliniği açıldı

FATİH AKBAŞ

Radyoloji Uzmanı Dr. Şahin Akça’nın sahibi olduğu Ultrason Kliniği faaliyete başladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında Sağlı İş Merkezi’nde faaliyete başlayan klinikte ultrason görüntüleme hizmetleri veriliyor.

İşletme sahibi Radyoloji Uzmanı Dr. Şahin Akça 4 yıl Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 yılda Çorum Özel Hastanesi’nde görev yaptığını belirterek, “Şimdi ise Ultrason Kliniğimi açtım. Ultrason işlemlerini sıra beklemeden günübirlik şekilde hijyenik ortamda yapıyoruz. Hizmetimizi son teknoloji ürünü cihazlarla gerçekleştiriyoruz.”dedi.

Dr. Şahin Akça, verdikleri görüntüleme hizmetlerini ise şöyle sıraladı:

“Üriner sistem ultrasonografisi, trioid ultrasonografisi, kalça ultrasonografisi, alt ekstremite venöz ve arteriel doppler, renal arter renkli doppler incelemesi, portal ven renkli doppler incelemesi, penil renkli doppler, skrotal renkli doppler, 4D ultrasonografi, gebelikte detaylı ultrasonografi.”

Radyoloji Uzmanı Dr. Şahin Akça tıp eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptıktan sonra radyoloji ihtisasını ise Ankara Numune Hastanesi’nde tamamlamış.