'1' oldu bizim oldu⚽

Play-off umutlarını ligde son dört maçtan sadece bir puan çıkartarak bitiren Çorum FK sahasında Zonguldak Kömürspor'u konuk ediyor.

Kötü gidişe son vermek ve camiasının yüzünü güldürmek için kazanmak isteyen kırmızı siyahlı takımda cezalı Abdulhamit ile sakat Ertuğrul, Tarık, Umut ve Hüseyin forma giyemiyor.

Karşılaşma Ankara bölgesi hakemi Demakrat Özgür Güneş'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 6: Ömer pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan'ın yerden vuruşu kalecinin ellerinde kaldı.

DAKİKA 35: Çorum FK'da yine Ömer-Sinan ikilisi iş başındaydı. Ömer'in harika pasında Sinan kaleci ile baş başa kaldı. Sinan kaleciyi de geçerek vuruşunu yaptı ancak savunma topu çizgiden çıkardı.

⚽DAKİKA 33: Ömer serbest vuruşta topun başına geçti. Ömer'in ortasında Sinan topu kafayla ağlara gönderdi. 1-0

DAKİKA 44: Son kanattan Cengiz şık hareketlerle ceza sahası içine kadar girdi. Cengiz'in sert şutu direkten döndü.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

DAKİKA 90: Rakip Zonguldakspor gole yaklaştı. Maçın son dakikalarında ceza sahası içinde bom boş kalan Tezcan topu dışarı vurdu.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 18:11