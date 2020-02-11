10 Top Bilardo’da en büyük Alican Taşkıran

MURAT KARASU

10 Top Bilardo İl birinciliğinde Alican Taşkıran şampiyon oldu.

Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç gözetiminde Özkan Kara Platin Bilardo Salonu’nda düzenlenen 10 Top Bilardo il birinciliğinde 24 sporcu mücadele etti.

Zorlu müsabakalar sonunda 10 Top Bilardo İl birinciliğinde Alican Taşkıran birinci olurken Murat Aytekin ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Bilgin Sucu ve Bedri Tanrıverdi paylaştılar. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç branşın gelişimi için organizeler düzenlediklerini belirterek ilginin her geçen gün artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Taç 10 top bilardo il birinciliğine katılan tüm sporculare teşekkür etti dereceye girenleri ise kutladı.