1785 gün sonra gelen liderlik

HARUN AKKAYA

Çorum FK ligde 1785 gün sonra liderlik sevinci yaşadı.

Kırmızı Siyahlı takım Batman Petrolspor maçını kazanarak maç fazlası ilede olsa grupta liderlik koltuğuna oturdu.

Kırmızı Siyahlı takım 2. ligde ilk kez liderlik koltuğunu otururken en son liderliği 3. ligde mücadele ederken 5 Kasım 2017’de Payasspor’u deplasmanda yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu.

Bu tarihten buyana liderlik sevinci yaşayamayan Çorum FK Batman Petrolspor karşısında aldığı galibiyet ve diğer maçların skorları ile grupta lider oldu. Çorum FK 4 yıl 10 ay ve 20 gün sonra grupta liderlik sevinci yaşadı. Önemli olan ise sezon sonunda liderlik koltuğunda oturmak.