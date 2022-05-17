2. Küme’de hesaplar karıştı

HARUN AKKAYA

2. Amatör Küme’de hesaplar karıştı. Kargıserispor, Alaca Belediyespor’u bitime iki hafta kala şampiyonluk potasının içine girdi.

Haftanın tek maçında Kargıserispor sahasında Alaca Belediyespor’u ilk yarıdaki etkili oyunu ile rakibini 4-2 yenerek şampiyonluk potasına girdi.

Lider Gülabibeyspor takımı erteleme maçında perşembe günü HE Kültürspor ile oynayacağı maçı kazanması halinde 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi garantileyecek.

Ligde hafta sonu ise şampiyonu belirleyecek maçta ilk iki sırada yer alan Gülabibeyspor ile Alaca Belediyespor takımları karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım şampiyonluk yolunda rahatlayacak. Bu maçın sonucu Kargıserispor’u da yakından ilgilendiriyor.

Haftayı oynamadan üç puan puanla kapatacak Kargıserispor, Alaca’nın bu maçta yenilmesini bekleyecek. İkili averaj üstünlüğünü elinde bulunduran Alaca Belediyespor kalan iki maçından dört puanla ayrılması halinde mutlu sona ulaşacak. Kargıserispor ise son hafta evinde Gülabibey’i yenerek Alaca’nın bir maç kaybetmesini bekleyecek.