2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası finali Çorum'da başladı

2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum’da start aldı.

7 bin yıllık tarihi bir medeniyete ev sahipliği yapan Çorum’da düzenlenen şampiyonanın açılış töreni Çorum Müzesi’nde düzenlenirken, şampiyon adayları ilk hamleye de Hitit Medeniyeti’nin mührünü vurdu. Müzenin tarihe tanıklık eden vitrinleri önünde kurulan masada, şampiyonanın ilk hamlesi yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Satranç Federasyon Başkanı Gülkız Tulay’ın yaptığı açılış konuşması ile başlayan törenin ardından, müze içerisinde kurulan satranç masasındaki yerlerini alan Şeyma Zeynep İncecik ve Ekaterina Atalık, ilk hamleyle şampiyonanın startını verdi.

Müzede düzenlenen törene Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Satranç Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Satranç Federasyonu Başkanvekili hemşehrimiz Avukat Fatih Maden, Belediye Başkan Yardımcısı Avukat İsmail Yağbat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Müze Müdürü Metin Çakar ve sporcular katıldı.

Bir hafta sürecek olan şampiyonaya 32 sporcu katıldı. Yarışma açılış töreninin ardından Anitta Otel’de başladı.