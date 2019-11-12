HARUN AKKAYA

Hakan Yağmurkaya kırmızı siyahlı forma ile 43 ay sonra gol sevinci yaşadı. 2015-2016 futbol sezonunda Yeni Çorumspor formasını giyen Hakan Yağmurkaya o sezon takımına 10 gollük katkı vermişti.

Kırmızı Siyahlı forma ile o sezon son golü 6 Nisan 2016 tarihinde Yeni Çorumspor’un sahasında Gölcükspor’u 2-1 yendiği maçın 59. dakikasında atan Hakan Yağmurkaya aradan geçen 43 ay sonra bu kez Urfaspor deplasmanında bu sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu sezon başından buyana beklenen performansı gösteremezken Urfaspor maçında oyuna girdikten sonra yaptığı katkıyı 86. dakikada attığı golle süsledi ve takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Kırmızı Siyahlı camianın en büyük beklentisi tecrübeli futbolcunun bu performansını bundan sonraki haftalarda da devam ettirmesi.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019, 11:15