6-0 galip geldiğimiz Sancaktepe maçının golleri

Çorum FK, Sancaktepe deplasmanında her iki yarıda üstün bir oyun sonunda sahadan 6-0’lık farklı galibiyet ile ayrılarak play-off potasına yaklaşmak adına ve moral veren bir galibiyet aldı.

Sancaktepe takımı ekonomik sıkıntılar nedeni ile sezon başı profesyonel kadrosunda bulunan futbolcuların büyük bir bölümü ayrıldı. Hafta içinde alt yapısından profesyonel yapılan isimlerle 13 kişilik kadro ile Çorum FK karşısına çıktı.

Önceki geceden buyana devam eden yoğun yağmur nedeni ile oldukça ağırlaşan bir zeminde oynanan maçta Çorum FK beklendiği gibi ilk dakikalardan itibaren etkili bir futbol ortaya koydu. Rakibin genç futbolcuları ağır zeminde zorlanırken Çorum FK özellikle kanatlardan getirdiği toplarla etkili oldu.

Ağır zemine rağmen baskılı başlayan Çorum FK 12. dakikada Umut ve 15. dakikada Sinan’ın golleri ile biranda farkı ikiye çıkardı ve rakibin direncini kırdı. Bu dakikadan sonra ağır zeminde kontrollü oynayan kırmızı siyahlı takım 40. dakikada Mikail’in golü ile farkı üçe çıkardı ve devreyi bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda iki değişiklik ile başlayan Çorum FK daha çok topa sahip olarak oyunu tutmayı amaçladı. Bu bölümden sonra Sancaktepe’nin fiziksel düşüşler nedeni ile boş alanlar bulan kırmızı siyahlı takımda ikinci yarıda ise bu kez sahneye Cengiz çıktı. Oyuna 52. dakikada giren Cengiz geri dönüşü mükemmel oldu ve 38 dakikada takımına iki gol ve bir asistlik katkı yaptı.

İstanbul’daki iki maçtan dört puan çıkartan Çorum FK bu galibiyet ile puanını 22’ye çıkardı ve 11. sıraya yükselirken play-off potası ile arasındaki puan farkını kapattı Sancaktepe ise 21 puanla 12. sıraya geriledi.

rak üst sıralara tutunma adına çok önemli bir üç puanın sahibi oldu.