6 puanlık maç

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 29. hafta maçında Amedspor ile deplasmanda zorlu bir puan mücadelesine çıkacak.

Ligde son altı maçında dört galibiyet iki beraberlik alarak play-off umutlarını artıran kırmızı siyahlı takım son iki maçını yenilerek elindeki avantajları kaybeden Amedspor deplasmanında saat 14’de karşı karşıya gelecekler.

İkinci yarıda ilk iki maçından puansız ayrıldıktan sonra altı maçta dört galibiyet iki beraberlik alan Çorum FK topladığı 14 puanla sıralamada yukarı çıkamasada rakipleri ile arasındaki puan farkını kapattı. Son olarak evinde Sancaktepe karşısında son 25 dakikada bulduğu gollerle 5-0 galip gelen kırmızı siyahlılar Amedspor deplasmanına moralli gittiler.

Çorum FK’da sakatlıkları devam eden Nafican, Mehmet Sedef bugünki maçta forma giyemeyecek.

Ev sahibi Amedspor ise ikinci yarıda yakaladığı çıkış ile play-off potasına girmeyi başarmıştı. Yeşil Kırmızılı kulüp son iki maçında önce evinde Sarıyer’e 3-0 mağlup olduktan sonra hafta sonunda ise Manisa FK deplasmanında son on dakikasına 1-0 geride girdiği maçtan 2-1 mağlup ayrılarak puansız evine döndü. Amedspor ligde son iki maçını kaybederek uzaklaştığı play-off potasına yeniden girmek için Çorum FK maçına mutlak üç puan parolası ile çıkacak. Amedspor’da Manisa maçının ardından teknik heyet takımı Çorum FK maçına motive etti.

Grup'ta play-off hattını yakından ilgilendiren bu zorlu maçı Aydın bölgesi hakemi Eren Özyemişçicoğmu yönetecek.