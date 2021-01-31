Abdülhamit Yıldız'da sona doğru

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da ara transfer döneminde gündemdeki son isim Abdulhamit Yıldız. Balıkesirspor formasını giyen tecrübeli futbolcu için transfer görüşmelerinde sona gelindi.

1987 Diyarbakır doğumlu Abdulhamit Yıldız Gençlerbirliğinde başladığı futbol hayatında Hacettepe, Kasımpaşa Şanlı Urfaspr, Aydeniz Et Balıkesirspor, Karşıyaka, Fatih Karagümrük, Altay ve son olarakta bu sezon başında Aydeniz Et Balıkesirspor formasını giydi.

Ligin ilk yarısında Aydeniz Et Balıkesirspor formasını 12 maçta giyen Abdulhamit Yıldız üç sarı kart gördü. Yıldız bugüne kadar Süper Ligde sekiz 1. ligde 118, 2. ligde 78 maçta forma iydi ve bu maçlarda 11 gol attı.

Tecrübeli futbolcu ile görüşmelerin devam ettiği ve kulübü ile de anlaşma sağlanması halinde bugün resmi imza atılarak transferin tamamlanması hedefleniyor. Kırmızı Siyahlı teknik heyet bu isim dışında bir kanat oyuncusu ile de yakın temas halinde olduğu bugün bir kanat transferinin tamamlanması bekleniyor.