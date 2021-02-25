Abdullah Yılmaz Masterlar Salon Türkiye Şampiyonası’nda koşacak

YÜKSEL BASAR

Çorum’un başarılı atleti Abdullah Yılmaz, Türkiye Masterlar Salon Şampiyonası’nda üç kategoride piste çıkacak.

27-28 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan Masterlar Türkiye Salon Şampiyonası’nda 50-55 yaş kategorisinde koşacak olan Abdullah Yılmaz cumartesi günü 1500 metre pazar günü ise 800 ve 3000 metre kategorilerinde yarışacak.

Abdullah Yılmaz son dönemde kötü hava şartları nedeni ile istediği çalışmaları yapamadığını ancak her zaman olduğu gibi hedefinin Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Yılmaz üç kategoride katılacağı Salon Şampiyonası’nın bu yılın ilk yarışı olduğunu hedefinin üçünde de kürsüye çıkmak olduğunu belirtti.