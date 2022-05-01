Adıyamanspor:2-Çorum FK:2 ⚽

Çorum FK ligin sezonun son deplasman maçında Adıyamanspor'a konuk oluyor.

Play off için kritik maça çıkan Çorum FK, bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak zorunda. Çorum FK'da bu maçta Muhsin ve Berkay dışında eksik bulunmuyor.

Karşılaşma İstanbul bölgesi hakemi Yalçın Taşkınfurat'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 45: Çorum FK, 45 dakikada Halil İbrahim Sönmez'in golüyle 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 53: Çorum FK, Mehmet Akyüz'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. 0-2

⚽DAKİKA 62: Adıyamanspor Muhammet'in attığı golle farkı 1'e indirdi. 1-2

⚽DAKİKA 90: Adıyamanspor maçın son dakikalarında beraberliği sağladı:2-2

YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE MAÇ YARIDA KALDI

Çorum FK, Adıyamanspor ile 2-2 berabere kaldı. 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayan Çorum FK, play off'u da zora soktu. Rakiplerinin kazandığı haftada Çorum FK, son dakikada yediği golle maçtan 2-2 berabere ayrıldı. Çorum FK, ligin son hafta maçında evinde Afyonspor'u ağırlayacak. Çorum FK'nın play off'a kalması için hem Afyon'u yenmesi hem de Bayburt ve Vanspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022, 17:43