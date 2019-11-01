Afyon'a Af Yok!

Yeni Çorumspor ligde üst sıralarda yer bulmak adına büyük önem taşıyan maçta Pazar günü saat 13.30’da Afjet Afyonspor ile Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında karşılaşacak. Ligde üçüncü ve dördüncü sırada bulunan iki takımın bu zorlu maçını Tekirdağ bölgesi hakemi Ozan Bileyici yönetecek.

Yeni Çorumspor ligin 11. hafta maçında yarın sahasında Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takım geçen hafta sonu Hekimoğlu deplasmanında mağlup olarak rakibine bıraktığı üçüncülüğü kazanmak için Afyonspor maçını kazanmaktan başka düşüncesi yok.

Ligde ilk dokuz haftada deplasmanda oynadığı dört maçıda kazanarak büyük bir iş başaran kırmızı siyahlı takım Hekimoğlu deplasmanında mağlup olarak ilk kez deplasmandan puansız döndü. İç saha maçlarında ise iki galibiyet iki mağlubiyet ve bir beraberlik alan Yeni Çorumspor iç sahada son galibiyetini yedinci haftada Başkent Akademi önünde 3-2’lik skorla aldı.

Kırmızı Siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sahasındaki bu maçı kazanarak grupta üst sıralardaki yerini yeniden ele geçirmek isteyen Yeni Çorumspor’da sakatlıkları nedeni ile Kerem Pala ve Emrah yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Konuk Afjef Afyonspor ise grupta son haftalardaki çıkışı ile dikkat çekiyor. Sahasında Yılport Samsunspor’a beşinci haftada 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı beş maçta ikisi deplasmanda dört galibiyet ve bir beraberlik alarak sıralamada üçüncü sıraya kadar yükselen Mor beyazlılar geçtiğimiz hafta grubun iddialı takımlarından Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 2-0 galip gelerek çıkışlarını sürdürdüler.

Grupta zirve mücadelesini sürdürmek isteyen konuk Afjet Afyonspor, Yeni Çorumspor karşısında alacağı puan yada puanlarla yoluna devam etmek istiyor. Konuk takımda Tarsus maçında sakatlanan Doğan Ateş sakatlığı nedene ile yarınki maçta forma giyemeyecek.

Pazar günü saat 13.30’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında oynanacak Yeni Çorumspor - Afjet Afyonspor maçını Tekirdağ bölgesinin tecrübeli hakemi Ozan Bileyici yönetecek. Yardımcıları ise İstanbul’dan.

Yeni Çorumspor yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını dün saat 15.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bahri Kaya’nın taktik çalışma yaptırdığı antrenmanın ardından Afyonspor maçının kadrosu açıklandı. Maç kadrosu bugün saat 11’de yapacağı ter antrenmanı ile Afyon hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde maç saatini bekleyecek.