Afyon mesaisi başladı

İlk yarının son maçında pazar günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda zorlu maça çıkacak olan Çorum FK hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Pazartesi günü oynamayan futbolcuların çalışmasının ardından kırmızı siyahlı takım dün tam kadro olarak çalıştı.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetimindeki antrenman ısınma hareketlerinin ardından bireysel olarak yüksek tempo yükleme koşusu ile devam etti. Yaklaşık yarım saat süren tempo koşunun ardından kırmızı siyahlı takım yarı sahada taktik çalışma yaptı.

Oldukça soğuk bir havada yapılan antrenmanda Adıyamanspor galibiyeti nedeni ile morallerin yüksek olduğu gözlendi. Çalışmanın son bölümünde ise Afyonspor maçının oyun taktiğini yaptıran Teknik Direktör Ahmet Yıldırım sistem üzerinde uyarılarda bulundu.

Çorum FK, Afyonspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik antrenmanla sürdürecek.