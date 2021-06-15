Agaf Kafkas’tan test jesti

Çorum eski milletvekili ve Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas’tan Çimentospor’a test jesti. Kulüp Başkanı Ali Dursun’un tek başına mücadelesi ile Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil eden Çimentospor’a bu zor dönemde Agah Kafkas’tan büyük jest.

Kafkas, Kayseri Talasgücü Belediyespor ve pazar günü deplasmanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile oynayacakları maç için gerekli testleri ücretsiz olarak yapılmasını sağladı.

Çimentospor Başkanı Ali Dursun kulüp olarak bu zor dönemde kendilerine büyük katkı sağlayan ve test jestinde bulunan Agah Kafkas’a teşekkür etti ve bu desteğin herkese örnek olmasını diledi.