Alkan’a AİLE desteği

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor’un bu sezon kazandığı şampiyonlukta attığı 22 golle gol kralı olarak en büyük katkıyı yapan isimlerden birisi olan Yakup Alkan’a ailesi final maçında tam destek verdi.

Adana 5 Temmuz Fatih Terim Stad’ında oynanan final maçında kardeşi Yunus Emre Alkan, eşi Kübra Alkan ve kayınvalidesi Kısmet ve kayınpederi Yener Fidancı Yakup Alkan’a destek verdiler. Maçı ilk yarıda Yeni Çorumspor formasını giyen Hacı Ömer ile birlikte izleyen Alkan ailesi maçın sonunda ise kazanılan şampiyonluğun büyük sevincini yaşadılar.

Şampiyonluk kutlaması sırasında Yunus Emre Alkan tel örgülere çıkarak abisinin şampiyonluk maçında giydiği formayı almayı başardı.