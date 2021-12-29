‘Alnım açık başım dik bırakıyorum’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da dört yıldır kulüp başkanlığı görevini yürüten Fatih Özcan dün 2. Başkan Mustafa Şeker ile düzenlediği basın toplantısında istifa gerekcesini, kulübü devretme şartlarını ve takımın bundan sonraki süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özcan, ceketini alıp çıktığını kulübe devretmek için görevlendirdikleri isimlerle herkesin görüşme yapabileceğini belirterek;’Çıtayı asla aşağı düşürmelerine izin vermem’dedi.

Özcan basın toplantısının ilk bölümünde görev süresince sponsor olarak, malzeme vererek, loca alarak destek veren herkese teşekkür etti. Özcan daha sonra şunları söyledi

‘Dik yaşadık dik başkanlık yaptık ve bu koltuktan yine başımız dik ayrılıyoruz. Bu bir oyundur diyen ve yazan namuzsuz şerefsizdir. Müze’de 3 şampiyonluk kupası vardı bir kupada biz armağan ettik. Bundan sonra yaptıklarımızı kamuoyu değerlendirecektir. Kendi paramla geldim, hiç bir Çorumluya el etek öpmeden dik gidiyorum.

‘Borçsuz bir takım bırakıyorum’

Bir gün personel maaşlarımı geçiktirmedim. SSK ve Maliye’ye bir kuruş borcumuz yok. Dört yıl boyunca cıtayı hiç düşürnmedim hep yüksek tuttum. Hiç bir futbolcunun federasyona vermesine izi vermedim, allah belasını versin parasal anlamda diyen futbolcu olmadı, helalleşerek ayrıldık. Anamın ak sütü gibi pırıl pırıl bir kulüp teslim ediyorum. Sırada bekleyen hırsızlara. Eski günlere döndürmeyi bekleyen hırsızlara temiz bir kulüp teslim ediyorum. Bir kuruş borcu yok.

‘Almak isteyenlere her türlü bilgi verilecek’

Büyük Çorumspor taraftarları. Büyük başkan dediğinizde de başım gözüm üstünesiniz olmadı başkan dediğinizde de. Hatası ile sevabı ile ben hakkımı sizlere helal ediyorum sizlerde helal edin. Bizim 1 TL talebimiz yoktur. Biz çeketimizi alıp burdan gidiyoruz. Sıradaki başkanlar bütçeyi kamuoyuna açıklasınlar. Takımın peşinatları ödendi. Mehmet Akyüz’ün evrakları verildi. Serdar Koçak başkanlığa vekalet edecek. Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ve Oğuzhan Yalçın ile basın huzurunda görüşme yapacaklar. Bütün oyuncu sözleşmelerini alsınlar. İki banka ile çalıştık elden tek kuruş para almadık. Talimatım ile bu iki bankadan bütün dökümanlar alınır ne kadar gelmiş ne kadar ödenmiş bunlar incelenir. Kamouyana onlar açıklasınlar. 50 kuruşluk talebimiz yoktur.

‘Bu takım satılamaz’

Karar defterine bağışladıklarını yazdıracaklar bloka edecekler ve takımı yönetecekler. Ne karışıyorsun diyemezler çünki benden alıp İstanbu’da firmaya satarlar. Buna izin vermem. Bu takım satılamaz. Gelenden giden çıkıldığında kalan rakam bankaya konulacak öyle alınacak. Sadece harcıracağınızı verin kulübe. Kimse talip çıkmazsa Allah Çorumluların yarındımcısı olsun.

‘Keşke istifa deseydiniz de Allah belanı versin demeseydiniz’

Elin Antalyalısı 45 bin lira para verdi nasıl bakacağım yüzüne. Benim hiç bir koltukta gözüm yok benim için en değerli koltuktu Çorumspor başkanlığı onuda bıraktım gidiyorum. Benim öyle bir beklentim yok. Yeni gelecek yönetime başarılar diliyorum. Hem şampiyon oldum hemde kulübü borçsuz devrediyorum. Gerçekten yarılıyım ve kırgın gidiyorum. Böyle vedayı hakettiğimi düşünmüyorum. Keşke istifa diyeydinizde allah belanı versin demeseydiniz.

‘Kılıçdaroğlu beni aradıktan sonra işler değişti’

CHP Genel Başkanı beni aradıktan sonra işler değişti diye düşünüyorum. Siyaseten Ahmet Sami Ceylan’ın aile olarak yanındayız. Görüşümüz farklı ancakaile olarak AhmetSami Ceylan’ın yanındayız. Siyasi olarak onunla birlikte hareket ediyorum. En .büyük destekcim o oldu bir gün alkıışlattım mı. Turnikeleri o takdırdı ödenek ayırdı onu bile söyleme dedi.

‘Talip var öncelik Çorumluların’

Süper Lig takımının talip olduğu teklifini vekilimiz getirdi. Hedef bir üst lig olmalı. Dünyaca ünlü bir futbolcu talip, Süper Lig kulubü talip, büyük bir firma talip. Önce Çorumluları görelim çıksınlar onlar çıtayı yükseltsinler. Karar defretine harcanan para bağışlanaca diyerek gelecek. Görev sürecinde de borçtan sorumludur.

‘Gelen şampiyonluğa gelecek’

20 milyon lira bu sezon harcanan para var bu önce bize ödenecek sonra başkanlığa oturacak. Gelen yönetim kuruluna talip olacak kulübü almaya değil. Bu kulübün hisselerini almak isteyen avucunu yalar. Hisse devri yatırımcıya olur. Küçülmeye giderse başkanı ben belirlerim. Gelen şampiyonluğa gelecek. Küçüleceksem ben giderim. Bana başarısız dediler kalktım başarılı olacaklar gelsinler.

‘Dayanma gücüm kalmadı’

Kara paka aklamak ne demek. Ben uyuşturucu tacirimiyim, kadın mı pazarlıyorum bunlar kan akıtma nedenidir. artık dayanacak halim kalmadı, mafyanın bana para verdiği onu akladığımı söyleyenler var, saha içini bıraktık başka yerlerden vuruyorlar buna dayanma gücüm kalmadı artık.

‘Oğuzhan seni böyle 100 koltuğa değişmem’

Bir paragrafta Oğuzhan’a açmak istiyorum. Bu koltuktan senin yüzünden kalkıyorum. Seninle yürüdüğüm gonlerle gurur duyuyorum. Bir kulüp alırsak Ankara’da yine seninle çalışacağım. Bugün senin yüzünden yıkıldım. Sana olan kıskançlık sana olan nefretle ben gittim.İnegöl maçında seni görevden alsaydım bugün ben devam ediyordum. Seni böyle 100 koltuğu değişmem. Bana bu büyük başkanlığı yaşattığın için hayalini kurduğum futbolcuları buraya getirip bana izlettirdiğin için teşekkür ediyorum. Bu işler sadece para ile olmuyor. Üç direk bizim kaderimizi belirledi buda futbolun cilvesi ne yapalım.

‘En büyük pişmanlığım lisanslar çıkmadığında dönmem’

En büyük pişmanlığın lisanslar çıkmadığında geri dönmek. Keşke dönmeseydim. Harcadağımız parayı kuruşuna kadar almadan devretmeyizb Devre arasın girmeseydik ben bu kulübü yarı yolda bırakmazdım her türlü sıkıntıya rağmen sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalardık. Yine söylüyorum Çorum FK şampiyonluğun olmazsa play-off’un en güçlü adayıdır. Bu koltukta oturmayacağım ancak Çorumspor sevdamız asla bitmeyecektir.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 13:08