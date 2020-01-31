Alt yapı yapılanıyor

Çorum FK’da Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Bahri Kaya ile ekibi kırmızı siyahlı takımın alt yapı hocaları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıda Teknik Direktör Bahri Kaya tüm kategorilerin çalışma ve maç saatleri ile antrenman programları hakkında detaylı bir rapor istedi. Toplantıda ayrıca alt yapının A takımın oyun sistemi ile çalışması ve üst yapıya çıkan oyuncuların daha çabuk adepte olması gibi bir çok konuda görüş alış verişinde bulunuldu.

Çorum FK’da gelecek adına son derece önemli bir toplantı yapıldı. Kulüp Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın, A takım Teknik Direktörü Bahri Kaya ve ekibi ile kırmızı siyahlı takımın alt yapısında görev yapan teknik adam ve idareciler tesislerde bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptılar ve gelecek adına olumlu kararlar aldılar.

A takım Teknik Direktörü Bahri Kaya toplantıda tüm yaş kategorilerindeki hocalardan kadrolarında bulunan futbolcuların fiziksel, antrenman bilgisi ve son durumları ile ilgili olarak detaylı bir rapor istedi. Kaya, teknik heyet olarak bundan sonra gelişim ligi maçlarını daha yakından takip edeceklerini belirterek tüm kategorilerin antrenman ve maç programlarını ayrıca haftalık bir rapor istedi.

Toplantıda en önemli gündem ise Profesyonel takımın oyun anlayışının alt yapıda tüm kategorilerde uygulanması oldu. Teknik Direktör Bahri Kaya oynadıkları sistemi alt yapıda alan futbolcuların üst yapıya geldiklerinde çok daha çabuk uyum sağlayacağını belirterek bu çalışmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Çorum FK alt yapı teknik adamlarıda çalışma şartlarındaki zorluklar, saha, tesis ve diğer eksikleri konusunda bilgiler verdiler.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 19:53