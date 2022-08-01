HARUN AKKAYA

Amatör futbolda yeni sezon startı verildi. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan amatör kulüplerin yeni sezonda katılacakları kategorileri bildirmeleri için kulüplere 10 Ağustos tarihine kadar süre verdi.

İl Temsilcisi Engin Ayan 2022-23 futbol sezonunda 1. Amatör Küme Büyükler, 2. Amatör Küme Büyükler, U 18, U 17, U 16, U 15, U 14, U 13, U 12 ve U 11 kategorilerinde müsabakaların oynatılmasının planlandığını ve bu kategoriler ile ilgili planlamanın başladığını söyledi. Ayan liglere katılacak olan kulüplerin bu kategorilerden hangilerinde katılacaklarını kulüplerin watsap grubundan 10 Ağustos cuma günü saat 17’ye kadar gönderilmesini istedi. Ayan kulüplerin bu taahhütlerini ıslak imzalı olarak ise 19 Ağustos’da İl Temsilciliğine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Sezonun ilk teknik toplantısının 19 Ağustos cuma günü yapılacağını belirten İl Temsilcisi Engin Ayan ‘Amatör Liglee katılım formu ile birlikte EK-2 formnun Futbol Federasyonu talimatları gereği İl Temsilciliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

2022-23 sezonunda ilk maçların 17-18 Eylül’e U 18 ve U 15 liglerinin başlatılması planlanmaktadır. 1. Amatör Küme’nin başlama tarihi ise BAL ile aynı tarihe gelmesi için BAL fikstürü belli olduktan sonra duyurulacaktır. 1. amatör Küme’nin tahmini başlama tarihi Kasım ayının ortaları gibi düşünülmektedir. Bölgesel Amatör Lig’de oynayacak takımların en az iki, 1. amatör Küme’de oynaacak takımların ise en az bir alt yapı kategorisinde lige katılmaları zorunlu. Ben bu vesile ile 2022-23 futbol sezonunun tüm kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve futbol taban birliklerinin tüm paydaşlarını hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.