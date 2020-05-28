‘Amatörleri mağdur etmeyeceğiz’

HALİL ÖZTÜRK

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, mevcut spor kompleksinin Belediye’ye devrinin ardından komple yıkılarak modern bir proje ile Çorum’a kazandıracaklarını söyledi. Ceylan, mevcut sahalardan en azından birinin kalması ve amatör futbol camiasının oda ihtiyacının karşılanması konusundaki bir soruya ise ‘Proje hazırlığı yeni başladı bunu değerlendireceğiz ve amatörlerimizi kesinlikle mağdur etmeyeceğiz’dedi.

Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunan Ahmet Sami Ceylan burda basın mensuplarının bir sorusu üzerine mevcut spor kompleksi yerine yapılacak yeni projede amatör futbol camiasının en azından bir futbol sahasının kalma talebine olumlu cevap verdi.

Ceylan, Çorum’un modern bir Kültür ve Kongre Salonu’na ihtiyaç olduğunu mevcut alana üç ayrı boyutta toplantı salonu bulunan bir merkez yapacaklarını belirterek ‘Ayrıca bu alana millet bahçesi, tenis kortları ve yeşil alanlar yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan gerekli desteği aldık. Bakanlık uzman ekibi alanda ilk incelemesini yaptı ve proje çalışmasını başlattı.

Amatör sporumuzun her zaman yanında olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Amatör futbol camiasının bu talebini tabiki değerlendireceğiz. Bu alan tamamen yıkılacak ve hazırlanan proje doğrultusunda çalışma yapılacak. Bu proje içinde hem amatör futbolun oynaanacağı bir saha ve ayrıca kulüplerimizin kullanacağı birer odası olması için gerekli çalışmayı yapacağız. Ayrıca amatör futbolun saha ihtiyacı içinde farklı bölgelere saha yapımı çalışmalarımız da devam ediyor’ dedi.