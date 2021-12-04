Artık kazanma vakti

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 16. hafta maçında yarın saat 13’de İnegölspor’u konuk edecek. Ligde son dört maçından bir puanla ayrılan kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine.

Grupta 15. maçlar sonunda 28 puanla zirveden uzakta dördüncü sırada yer alan kırmızı siyahlı takımda bu olumsuz süreçte tek sevindiren taraf zirveden kopmamak ve sakatlıkların sona ermesi. Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan kırmızı siyahlı takımda sakatlığı nedeni ile forma giyemeyecek isim bulunmuyor. Sarı kart cezalısı Hasan ile kırmızı kart cezalısı İsmet dışında eksik bulunmuyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatların düzelmesi ile düzelen moraller ile yarın oynanacak maçta galibiyetten başka bir düşünce bulunmuyor. Bu zorlu maçta Çorum FK’nın en büyük dezavantajı ise taraftarırın olmaması. Üç iç saha maçında yaşananlardan dolayı ceza kurulu kırmızı siyahlı takıma bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Konuk İnegölspor ise iddialı başladığı sezonda istenilen sonuçların gelmemesi üzerine yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından Şaban Yıldırım’ın göreve gelmesi ile son beş maçta üç galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alındı. Toparlanan ve geçen hafta evinde Sarıyer’i yenerek morallenen borda beyazlı ekip yarın Çorum’dan puan yada puanlarla dönerek üst sıralarda kendine yer bulmak istiyor.

Çorum FK- İnegölspor maçını Samsun bölgesi hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek.