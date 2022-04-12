Aşgın yalnız bırakmadı

HARUN AKKAYA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK’yı 1461 Trabzon maçında yalnız bırakmadı.

Protokolde izleyen tek isim olan Aşgın maç boyunca tüm taraftarlar gibi büyük bir heyecan yaşadı. Maçın devre arasında taraftarların isteğini kırmayarak hepsi ile tek tek fotoğraf çekinen Başkan Aşgın maçın son dakikasında gelen gol ile büyük sevinç yaşadı.

Maçın devre arası ve sonunda Başkan Vekili Serkan Güney ile görüşen Başkan Aşgın takımın içinde bulunduğu durum hakkında bilgiler aldı. Güney yaşanan sıkıntıları dile getirdi ve Başkan Aşgın’ın kendisini hafta içinde görüşmeye davet ettiği öğrenildi.

Aşgın’ın maç çıkışında aracının yanında taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı ve onların takıma destek verilmesi yalnız bırakılmasın taleplerinede Belediye olarak Çorum FK’yı hiç bir zaman yalnız bırakmadıklarını ve destek verdiklerini bundan sonrada vermeye devam edeceklerini söyledi.