Aşgın’dan Bakan’a spor tesisleri dosyası

HALİL ÖZTÜRK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Aşgın, Bakan Kasapoğlu’na brifing dosyası sundu ve spor tesisleri hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın geçtiğimiz haftalarda Millekvekilleri ve İl Başkanı’nın ziyareti sırasında gündeme gelen spor yatırımları hakkında Bakan Kasapoğlu’na detaylı bilgiler verdi.

Görüşme hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan Başkan Aşgın, Çorum’a yapılacak spor yatırımları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Bakan Kasapoğlu’nun önümüzdeki günlerde vereceğini söyledi.