Aşgın’dan şampiyonlara altın

YÜKSEL BASAR

Antalya Göynük ve Kemer’de 30 Mart- 18 Nisan tarihlerinde yapılan milli takım seçmelerinde gençler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Aşkla çalışarak mutlu bir sonuca ulaştıklarını söyleyen Çorum Belediyesi GSK Güreş Antrenörü Levent Kaleli, “Antalya Kemer ve Göynük’te yapılan milli takım seçmelerinde Çorum Belediyesi Gençlikspor olarak katılımımızı sağladık. Grekoromen ve serbest dallarında U23’te bir madalya, grekoromen stil gençlerde 2 madalya, gençler serbest kategorisinde 4 madalya aldık. Takım halinde de Türkiye üçüncüsü olarak güzel bir başarı elde ettik. Bizim için bu ileriye yönelik güzel bir gösterge oldu. Malum araya pandemi dönemi girdi, çalışmalar kısıtlandı ama mutlu bir sonuca ulaştık” dedi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a destekleri ve sağladığı imkânlar için teşekkür etti.

Bu başarının küçümsenemeyecek bir başarı olduğunu ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gayret ve çalışmayla bu başarının daha yukarıya taşınacağına inandığını belirtti. Başkan Aşgın, “Antalya’da yapılan 30 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında yapılan milli takım seçmelerinde 4 farklı kategoride 53 sporcuyla katıldık. 10 tane derece alarak güzel bir başarı elde ettik. Belediyemiz GSK Güreş takımı gençler kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu buradaki sıralamaya baktığımız zaman da, Ankara TEDAŞ SK Türkiye Birincisi, Türkiye ikincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye üçüncüsü de Çorum Büyükşehir belediyesi diyelim artık. Zafer inananlarındır, başarı da inananların. Siz de inanıyorsunuz. Eğer o başarıya inanmazsanız başarıyı elde etmeniz mümkün değil. Yaptınız, daha iyisini yaparsınız yeter ki kendinize güvenin, biz size güveniyoruz. Kader gayrete âşıktır diye bir söz var. Çalışacaksınız başaracaksınız, çalışmak sizden destek bizden.” dedi.

Şampiyon güreşçilerle birlikte güreşçilerin hocalarını ve kulüp yöneticilerini de tebrik eden Başkan Aşgın, şampiyon güreşçileri altınla ödüllendirdi.