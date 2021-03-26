Avrupa Şampiyonası öncesi başkandan moral ziyareti

YÜKSEL BASAR

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası son hazırlıklarını Çorum’da yapan bayan milli takım kampını Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Başkan vekili Mevlüt Ataseven, Federasyon Genel Sekreteri Fahrettin Yıldız ziyaret etti.

Ziyarette Çorum Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Çorum Belediye Spor Müdürü ve Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak ta katıldılar.

Mart ayının başından buyana Anitta Otel’de Avrupa Şampiyonasına hazırlanan bayan halter milli takım kampını ziyaret eden Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar ve beraberindekiler çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgiler aldılar ve hazırlıklarla ilgili görüş alış verişinde bulundular.

Halter Federasyonu Başkanı Taner Taşpınar Nisan ayının ilk haftasında Moskova’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanan bayan milli takımının Çorum’da çok güzel bir çalışma ortamında hazırlıklarını son aşamaya getirdiğini söyledi, Taşpınar, Federasyon olarak Çorum’da yapılan kamplardan gerek teknik heyet gerekse sporcuların son derece memnun olduğunu belirterek kendilerine her türlü katkıyı veren Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve ilgililer ile Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Taşpınar ayrıca Yeni sezonda da uluslararası arenada sporcularımıza çok güveniyorum. Büyük bir gayret ve inançla çalışmalarını sürdürüyorlar. Ülkemize gurur yaşatacağımız günleri iple çekiyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum."