HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan yeni sezon hedefe ulaşacak bir kadro oluşturmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirterek ‘Camiamız sabretsin ve takımına güvensin’ dedi.

Özcan önceki akşam Sosyal medya üzerinden yayınlanan canlı programda Ali Özdemir’in moderatörlüğünde Ali Atan ve Mustafa Külcü ile taraftarlardan gelen soruları cevaplandındı.

Başkan Özcan’ın içtenlikle dile getirdiği açıklamaları şöyle:

‘Transferi üç isimle tamamlayacağız’

Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl kalan kadromuzun üzerine yedi yeni isimle anlaştı. Şu anda, bir sol kenar, orta saha ve forvet olmak üzere üç mevkide çalışmalarımız ve görüşmelerimiz sürüyor. Bu sezonki hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor ve sona gelindi isimler azaldı. İstediğimiz oyuncuları alamıyoruz çünki Süper Ligde gelen yabancı kısıtlamasından dolayı futbolcular üst ligleri bekliyorlar. Fiyatların makul olması için kamp dönemine kadar bu süreci en iyi şekilde götürmek istiyoruz.

‘Alt yapıya gözümü kulağımı kapadım demedim’

Bu sezon ağırlığı A takıma verdiğim doğrudur. Ama altyapıyı tamamen yok saydığım yanlıştır. Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle altyapıda zaten bir çalışma olmadı. Ama buna rağmen ben Hüseyin Sözüdoğru’yu A takıma kazandırdım. Bu sezonda kazandırmak adına çalışmalarım olacak. Misal Çimentospor’un en son maçında Nurican ve Enes Hoş’u izledim. İsmi aklıma gelmeyen birkaç oyuncumuz daha var onları da izledim.Ama daha önce söylediğim lafımın sonuna kadar arkasındayım. Ama ben altyapıya gözümü kulağımı kapattım demedim sadece her şeyimi A takıma verdim dedim.

‘Aykan hocadan şampiyonluk bekliyorum’

Aykan hocadan ben şampiyonluk bekliyorum. Ben Aykan Hoca’ya söyledim. Mazeret kabul etmediğimi ifade ettim. Kaldıki sadece Aykan hocaya değil kulüp personellerimize de söyledim. Bu sezon olağanüstü hal ilan edecekler ve bu sezon şampiyon olacağız. Kuracağımız takım play-offu çok rahat oynar. Ama benim hedefim direk şampiyonluk. Bu takım vura vura gidecek. Bunun için her türlü çalışmamı yapıyorum. İstikrarlı bir takım olacak. Geçen sene gibi git Amed’i yen, Erzincan’ı yen, Afyon’u ondan sonra git Niğde’ye puan kaybet. Böyle bir takım olmayacak. Buna ben dayanamıyorum çünkü.

‘Üç isim arasından tercihimiz Aykan hoca oldu’

Şuan ki takımımızın bütçesi 12 milyon TL civarında. Ben daha önce yaptığım bir açıklama vardı. Küme düşmemeye oynarsam farklı hoca, şampiyonluğa oynarsam farklı hoca diye. Evet ben küme düşmemeye oynasaydım eğer Bahri Kaya ile çalışacaktım. Şampiyonluğa oynayacağım zaman ise üç tane aday vardı kafamda. Bunlardan bir tanesi Serdar Bozkurt, biri Ahmet Yıldırım diğer de Aykan Atik hocamızdı. Sonra bu 3 hocamız arasında tercihi Aykan hocamızdan yana kullandık. Şuan alınan oyuncular noktasında 12 milyon TL’yi buldu. Bu rakam biraz daha artacak gibi görünüyor son transferlerle birlikte. Bütçemiz de bu durumda.

Memlekete bir çivi çakmamışlar klavye üzerinden bize akıl veriyorlar’

Daha önce aynı ligde mücadele ettiğimiz Altay, Samsun, Kocaeli ve Manisa gibi takımlar üst liglerde yer alıyor. Peki ben size sorayım ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz Tokatspor nerede? Yani biz bu gibi şeylerden önce Çorum içinde, kendi içimizde birlik olmamız lazım. Bizim memlekette herkes birbirinin ayağını kaydırmaya uğraşıyor. Biz Çorumlular olarak bir bütün olamadığımız sürece, memlekete bir çivi çakmamış adamların klavye üzerinden bize akıl vermesi beni rahatsız ediyor. Biz bir olursak, kenetlenirsek diğer takımlar gibi çok şeyi başaracağımızı düşünüyorum.

‘Futbol benim ailemden sonra gelen en önemli şey’

Benim Kılıçcıoğlu’nda birçok anım var. Ama unutamadığımız anılarımdan bir tanesi Çorum Belediyespor dönemindeydi. Darıca Gençlerbirliği ile oynadığımız bir maçtı 1-0 gerideydik. Tabiri caizse hakem bizi doğruyordu. Play-Off noktasında çok kritik bir maçtı. Sahaya atlayıp hakeme saldırmıştım. Yaptığım doğru değil tabi ama o an tutamamıştım kendimi. Sonra o maçı 3-1 kazanmıştık. Benim o hareketimden sonra oyuncular reaksiyon gösterip maçı geriden gelerek kazanmıştık. Ben maç izlerken kendimi tutamıyorum. Farkındaysanız maçları bile protokol tribününden izlemiyorum. Çünkü ben taraftar gibi izliyorum. Taraftar gibi sesler çıkarıyorum. Protokol tribünde o şekilde maç izlesem yakışık almaz. Futbol benim için ailemden sonra gelen en önemli şey. Maddi gücüm el verirse bu makamda olurum. El vermediği zaman tribüne olurum. Benim hastalığımda futbol. Futbolsuz yapamıyorum. İliklerime kadar işlemiş. Değişik bir sevda bendeki. Çoğı zaman kızıp gitmeyeceğim diyorum ama gün geliyor yine gidiyorum, yine izliyorum.

‘Siyaset benim aklımın ucundan geçmez’

Ben açık açık söyleyeyim. Milletvekili olursam eğer iflas ederim. Evime ekmek götüremem. Belediye Başkanı olursam ne bakan tanırım, ne üst amir tanırım. Bu memleket için Ankara’da bayrak açar, trense tren, hava alanı ise hava alanı isterim. Memleketimin istekleri noktasında kendimi yakmaya kadar giderim. Sonra zaten İçişleri Bakanlığı bu deli der beni görevden alır. Ben öyle susarak birilerinin himayesinde bir görev yapamam. Kişiliğime aykırı. Ben siyasetçilerimiz için söylemiyorum. Sadece benim yapım bu. Yüksek sesle konuşan biriyim. Başıma iş alırım. O yüzden siyaset benim aklımın ucundan bile geçmez.Benim en büyük hayallerimden biri siyasetten ziyade Çorum’a bir Fenerbahçe, bir Galatasaray veya bir Beşiktaş gelip onları yendikten sonra şehirde konvoy olduğunu görmeyi çok istiyorum.

‘Oğuzhan benim yol arkadaşımdır herkes saygı duysun’

Oğuzhan Yalçın futbol oynamış, kariyeri birçok oyuncudan iyi bir olan isim. Oğuzhan Yalçın’da ki ısrarımı anlatayım size. Biz Cengiz Ötkün’ü 500 Bin TL’ye aldık. Sezon sonu 400 Bin TL’ye sattık. Yani 100 Bin TL’ye oynattık 10 gol atanı. Soruyorum size bu Oğuzhan Yalçın’ın başarışımı, değil mi? Nafican diye bir oyuncu çıkardık. Ümit milli takıma gitmiş bir oyuncu. Sinan Kurumuş’u 900 Bin TL’ye oynattık. Sinan Kurumuş’u biz 500 Bin TL’ye sattık. Yılmaz Can’ı 350 Bin TL’ye aldık bu oyuncu giderken 75 Bin TL bıraktı gitti. Biz Onur Kolay’ı 800 Bin TL’ye aldık. Onur giderken tamamını bıraktı ve 100 Bin TL daha bıraktı. Bununla birlikte benim ve hocamızın istediği oyuncuları almış getirmiş yetmemiş bütçemizden yüzde 20 arttırmış. Bir tane yargıda dosyamız yok. Oğuzhan’ı değerlendirerek bu şekilde değerlendirmek lazım. Çorum’da Oğuzhan Yalçın’ın eleştirilme sebebi babasının ismi. “Kasap Mehmet” isminden dolayı Oğuzhan maalesef eleştiriliyor. Ben yıllardır çalışıyorum kulübüme 1 TL zararı olmadı.Ben Oğuzhan Yalçın’ın saha noktasında başarısız olduğunu bilsem veya düşünsem bir saniye tutmam orada. Ama Oğuzhan’ın o kadar çok katkısı var ki ben bu insana haksızlık edemem. Benim bir sözüme futbolu bırakan biri. 31 yaşında futbolu bıraktı. İstese 200 Bin TL’ye falan 3 sene daha oynardı rahat bir şekilde. Benim yol arkadaşımdır. Herkes saygı duysun.

‘Bu sene işi şansa bırakmayacağım’

Ben kendi evinde kapanan, sinik, rakibi bekleyen bir takım olmasını istemiyorum. Bunu da hocamıza ilettik. Ben içeride coşkulu, devamlı saldıran, ısıran bir takım kimliği görmek istiyorum. Bu yönde de çalışmalar yapıyoruz. Bu futbolu görmediğim takdirde hiç düşünmeden bu sene hoca değişikliğine gideceğim. Bu sene işi şansa bırakmayacağım.5 maç üst üste yenilebilir bir takım. 3 tane mahkûm, 2 tane silik bir oyun asla kabul edemem. Yenilsinler ama aslanlar gibi saldıra saldıra yenilsinler. En büyük keşkem Urfa maçından sonra neşteri vuramamam oldu. Urfa maçındaki oyunu gördükten sonra Mehmet Sedef’e haksızlık ettik. O gün takım olarak kötüydük. Ama sadece Mehmet Sedef’e mal ettik.

‘Forvete üç aday var’

Tahir Babaoğlu, Serdar Deliktaş, Batuhan Er forvet hattı için bu 3 kardeşimizi değerlendiriyoruz. Henüz bir teklif olmadı ama değerlendirme aşamasındayız. Bu 3 kardeşimizle şartlar uyuşursa kadromuza dahil edeceğiz. İç dengeleri bozmamak adına değerlendiriyoruz. Ha birde askerde olan Sinan Akaydın var o konuda da ciddi düşünme içerisindeyiz. Bu isimlerin arasında Sinan’ı da ekleyebiliriz’ dedi.