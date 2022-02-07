Aykut Akgün Çorum FK'da

Çorum FK ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala orta sahaya takviye yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip tecrübeli futbolcu Aykut Akgün ile anlaştı. Kariyerinde Süper Lig ve 1.lig takımlarında forma giyen Akgün, geçtiğimiz yıl Bursaspor'da forma giymişti. Bursaspor ile sözleşmesi 2021 Kasım ayında sona eren Akgün'ün yaklaşık 2.5 aydır kulübü yoktu.

AYKUT AKGÜN KİMDİR?

Almanya'da büyüyüp sonra 16 yaşında Trabzonspor altyapısında oynamaya başlayan Aykut Akgün burada 2006 senesinde profesyonel olarak A takıma yükseldi. A takım'da lig öncesi hazırlık döneminde denendi ve bir sezonluğuna Maltepespor'a kiralandı. Maltepe'de sezon devresi takım ile sözleşmesini feshedip Zeytinburnuspor'a transfer oldu. Burada bir sezon sonuna kadar oynadıktan sonra Almanya'ya, Karlsruher SC'nin ikinci takımı olan Karlsruher SC II'ye transfer oldu. Karlsruher SC II'de kadroya girmeye zorlandı ve bunun üzerine burada sezon kaldıktan sonra tekrar Türkiye'ye geri dönmeye karar verdi. 2008-09 sezonun başında 1. Lig ekibi Giresunspor'a transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan sonra sözleşmesi feshedildi. Bunun üzerine Karşıyaka'ya transfer oldu. Karşıyaka'da ilk sezonunda ilk onbir'in düzenli oyuncusu olmakla zorlandı. İkinci sezonunda ise ilk onbirin düzenli oyuncusu olmayı başardı ve sergilediği futbolla hem ilk kez Türkiye A2 millî takımına davet edildi hem de sezon sonu sona erecek sözleşmesinden verdiği avantajla birçok Süper Lig takımının transfer listesine alındı. Neticesinde 24 Haziran 2011 tarihinde daha önce altyapısında yetiştiği Trabzonspor'la 5 yıllık sözleşme imzalayarak buraya transfer oldu.[1] İlk golünü 8 Mayıs 2013 Tarihinde Ziraat Türkiye Kupasın da Sivassporu' u 6-0 yendikleri maçta atmıştır. Ayrıca Aykut 2014 yılının Ocak ayında Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır. 2014-15 sezonunda İshak Doğan transferinde takas olarak Karabükspor'a transfer olmuştur. 2015-16 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olan Akgün daha sonra sırasıyla Adana Demirspor, Eskişehirspor, Şanlurfaspor ve Bursaspor formaları giydi.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022, 21:59