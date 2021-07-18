Badminton’da dört MİLLİ gurur

Badminton’da dört milli gurur birden.Ankara’da yapılan U 15 Badminton milli takım seçmelerinde Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan iki Yazıçarşı Gençlikspor’dan iki dört sporcumuz milli takımda görev yapmaya hak kazandı.

2-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık merkezinde yapılan U 15 Badminton Milli takım seçmelerinde başarılı olan dört Çorumlu sporcu milli takımda yer almaya hak kazandı. Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Eyüp Koçak ilk kez milli takıma katılmaya hak kazandı. Koçak 1-4 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan U 15 Türkiye Uluslararası Badminton turnuvasında milli formayı giyecek.

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un milli sporcusu Mehmetcan Töremiş ise U 15 Avrupa Badminton şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan, Bulgaristan ve Hırvatistan’da yapılacak olan turnuvalara gösterdiği olumlu performanstan dolayı seçmelere dahil edilmeden direk olarak milli takım kadrosuna dahil edildi.

Seçmelere katılan Yazıçarşı Gençlikspor kulübü sporcularından Mehmet Ali Yetişgen ve Ahmet Arda Kaya da başarılı performansları ile milli takımda yer almaya hak kazandılar. Bu sporcular ise Ankara’da yapılacak Uluslararası turnuva ve Ağustos ayı içinde yapılacak değişik turnuvalarda milli takımda görev yapmaya hak kazandılar.